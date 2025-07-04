Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников в ночь на 4 июля. Согласно официальному сообщению Министерства обороны, расчеты ПВО уничтожили 48 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа.
«В течение прошедшей ночи 4 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Основной удар пришелся на южные и приграничные регионы. Над Ростовской областью перехватили 26 воздушных целей, над Курской — 12, над Белгородской — шесть. Орловская область отразила атаку трёх дронов, Липецкая — одного.
Ранее стало известно о значительных потерях украинских подразделений в селе Липцы Харьковской области. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. По их информации, в боях пострадали формирования Национальной гвардии Украины, включая офицеров 31-й бригады «Хартия».