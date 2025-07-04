Воронежская область снова оказалась в зоне атаки беспилотников

Днем ранее в небе над Воронежской областью было сбито 22 беспилотника в пяти районах и городских округах. К счастью, пострадавших не зафиксировано. Однако в результате инцидента были повреждены крыши двух частных домов, а в еще одном доме и одной квартире выбили по одному окну. Из-за обрыва линий электропередач жители села остались без света.