Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская область снова оказалась в зоне атаки беспилотников

Режим опасности введен ночью 4 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области объявили о риске атаки беспилотников ночью в пятницу, 4 июля. Об этом оповестил губернатор Александр Гусев в 2.25.

Он попросил жителей региона сохранять спокойствие.

— Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области или от МЧС России, — написал глава области в своем телеграм-канале.

Днем ранее в небе над Воронежской областью было сбито 22 беспилотника в пяти районах и городских округах. К счастью, пострадавших не зафиксировано. Однако в результате инцидента были повреждены крыши двух частных домов, а в еще одном доме и одной квартире выбили по одному окну. Из-за обрыва линий электропередач жители села остались без света.