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В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорт закрыт

Угроза атаки беспилотной авиации объявлена на территории Самарской области утром в пятницу, 4 июля.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на единую госсистему предупреждения и ликвидации ЧС.

По данным Росавиации, с 7:53 (MSK+1) самарский аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты. По информации Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА атаковала пять субъектов РФ, Самарской области среди них нет.

В последний раз регион подвергся атаке беспилотников утром в четверг, 3 июля. Над Самарской областью были сбиты два БПЛА.

Также утром в пятницу, 4 июля, угроза атаки беспилотников была объявлена в Оренбуржье. Местный аэропорт пока не закрывался.

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