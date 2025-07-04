В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорт закрыт

Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на единую госсистему предупреждения и ликвидации ЧС.
По данным Росавиации, с 7:53 (MSK+1) самарский аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты. По информации Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА атаковала пять субъектов РФ, Самарской области среди них нет.
В последний раз регион подвергся атаке беспилотников утром в четверг, 3 июля. Над Самарской областью были сбиты два БПЛА.
Также утром в пятницу, 4 июля, угроза атаки беспилотников была объявлена в Оренбуржье. Местный аэропорт пока не закрывался.