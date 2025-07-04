Жителям Альметьевска разрешили покинуть укрытия

«В связи с возникшей угрозой в Альметьевском районе сегодня были задействованы системы оповещения об угрозе. В настоящее время разрешается покинуть укрытия, но просим оставаться вблизи защитных сооружений и ограничить передвижения без крайней необходимости», — говорится в заявлении.