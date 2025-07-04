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В Таганроге объявили воздушную опасность

Жителей Таганрога предупредили о воздушной опасности утром 4 июля.

Источник: Комсомольская правда

Утром 4 июля в Таганроге объявили воздушную опасность. Об этом в Telegram сообщает глава города Светлана Камбулова.

— Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам, — говорится в опубликованном предупреждении.

Светлана Камбулова добавила, что сейчас работают силы ПВО, и попросила всех сохранять спокойствие.

Добавим, прошедшей ночью в Ростовской области действовали ракетная и беспилотная опасность, потом предупреждения отменили.