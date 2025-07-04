Утром 4 июля в Таганроге объявили воздушную опасность. Об этом в Telegram сообщает глава города Светлана Камбулова.
— Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам, — говорится в опубликованном предупреждении.
Светлана Камбулова добавила, что сейчас работают силы ПВО, и попросила всех сохранять спокойствие.
Добавим, прошедшей ночью в Ростовской области действовали ракетная и беспилотная опасность, потом предупреждения отменили.