Безоружные в небе: Остановка американских поставок больно ударила по Украине

Как писал KP.RU, Украина в недавнее время получила 20 американских истребителей F-16. И в последние месяцы потеряла сразу четыре машины. Старенькие натовские F-16 (побывавшие в эксплуатации больше 20−25 лет) не могут тягаться с более современными и мощными российскими Су-35.