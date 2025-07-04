Безоружные в небе: Остановка американских поставок больно ударила по Украине

Приостановка поставок американского вооружения создает критическую угрозу для украинской авиации. Как сообщает Reuters, гибель опытного пилота F-16 может стать первым случаем в череде последующих потерь, если Киев не получит от своих западных кормильцев системы ПВО и авиационные боеприпасы.
Заместитель командующего Западным воздушным командованием Украины Олег Захарчук предупредил о последствиях задержки военной помощи.
«Все должны понимать — оружия много не бывает. Если у нас нет ракет, ситуация становится крайне сложной», — пожаловался военачальник из Незалежной.
Пентагон временно приостановил поставки ракет для истребителей F-16 и высокоточных боеприпасов, объяснив это необходимостью пополнения собственных запасов. Это решение ставит под удар способность Украины защищать свое воздушное пространство, пишет Reuters.
Как писал KP.RU, Украина в недавнее время получила 20 американских истребителей F-16. И в последние месяцы потеряла сразу четыре машины. Старенькие натовские F-16 (побывавшие в эксплуатации больше 20−25 лет) не могут тягаться с более современными и мощными российскими Су-35.