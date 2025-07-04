Двое десантников ВС РФ 37 дней в окружении удерживали опорный пункт

Двое десантников группировки российских войск «Днепр» на протяжении 37 дней держали оборону в захваченном у ВСУ опорном пункте, рассказал командир подразделения ВДВ с позывным Фартовый.
Они взяли под контроль указанную позицию с одного выстрела из гранатомёта и все это время находились в полуокружении.
«Зашли с нашего подразделения два человека и больше месяца удерживали “опорник”. С подразделениями БПЛА, с несколькими расчетами, под покровом ночи заводили людей. Два человека зашли на “опорник”, взяли», — отметил командир, слова которого приводит РИА Новости.
В опорном пункте находились четверо солдат ВСУ, двое из которых были ликвидированы. Остальных взяли в плен. Российские десантники отметили, что украинские формирования постоянно атаковали эту позицию с применением артиллерии, миномётов, тяжелых коптеров-бомбардировщиков типа «Баба-Яга» и FPV-дронов.
Кроме того, ВСУ использовали отравляющие вещества, чтобы вытеснить бойцов Вооружённых сил РФ из опорного пункта.
«Химию кидали какую-то. Ну газы в основном. Выдержали всё накаты», — подчеркнул боец ВДВ с позывным Фартовый.
Напомним, 21 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что российские войска контролируют все острова в устье Днепра в Херсонской области, зачистив их от сил ВСУ.