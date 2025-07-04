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За ночь над Черноземьем уничтожили 22 БПЛА

Ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией 48 беспилотников, в том числе 22 над Черноземьем. 12 дронов уничтожили над Курской областью, шесть — над Белгородской, три — над Орловской, один — над Липецкой.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Курский оперштаб подтвердил информацию оборонного ведомства. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Ракетную опасность объявляли в регионе с 22:20 до 2:05, угроза опасности БПЛА действовала с 23:30 до 5:52. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию о трех уничтоженных БПЛА в регионе и сообщил, что пострадавших и повреждений нет.

В правительстве Белгородской области отдельно не прокомментировали атаки. В Липецкой области режим воздушной опасности объявляли с 1:52 до 8:00.

Сутками ранее над Черноземьем уничтожили 67 БПЛА, в том числе 27 — над Белгородской областью, 22 — над Воронежской, десять — над Липецкой, восемь — над Курской.

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