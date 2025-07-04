За ночь над Черноземьем уничтожили 22 БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Курский оперштаб подтвердил информацию оборонного ведомства. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Ракетную опасность объявляли в регионе с 22:20 до 2:05, угроза опасности БПЛА действовала с 23:30 до 5:52. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию о трех уничтоженных БПЛА в регионе и сообщил, что пострадавших и повреждений нет.
В правительстве Белгородской области отдельно не прокомментировали атаки. В Липецкой области режим воздушной опасности объявляли с 1:52 до 8:00.
Сутками ранее над Черноземьем уничтожили 67 БПЛА, в том числе 27 — над Белгородской областью, 22 — над Воронежской, десять — над Липецкой, восемь — над Курской.