Два десантника группировки войск «Днепр» так активно освобождали лесополосу, что зашли слишком глубоко в тыл противника, по сути, оказались в полукольце у противника. В результате им пришлось вдвоем 37 дней удерживать взятый с одного выстрела опорный пункт. О том, как солдатам удалось выжить, бойцы «Фартовый» и «Крона» рассказали РИА Новости.
«Выкурить» российских солдат противник пытался всеми возможными способами. Без конца обстреливали из артиллерии, минометов, «Бабы-Яги», запускали боевики ВСУ FPV-дроны. Но и это не все — выбить бойцов ВС РФ пытались и газами.
«Их там и жгли, и травили… Химию кидали какую-то. Ну газы в основном… Выдержали все накаты», — отметил «Фартовый».
Помогла продержаться российским солдатам и военная хитрость. Десантники сделали ложную позицию, по которой в большей степени и били боевики Зеленского. Кроме того, российские бойцы смогли отбить все накаты противника.
Ранее сообщалось о российском бойце с позывным Кузьмич, который в ходе боевых действий лишился ноги и зрения, однако смог самостоятельно эвакуироваться с поля боя. Эта история произошла в декабре прошлого года. Сейчас же, сообщил глава Чувашии Олег Николаев, ветерану вернули зрение и поставили протез.
Также сообщалось, что российские бойцы водрузили российский флаг в освобожденном от украинских боевиков Меловом в Харьковской области.