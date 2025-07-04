«Жгли, травили, но выдержали все накаты»: как два российских десантника 37 суток удерживали опорный пункт

Два десантника группировки войск «Днепр» так активно освобождали лесополосу, что зашли слишком глубоко в тыл противника, по сути, оказались в полукольце у противника. В результате им пришлось вдвоем 37 дней удерживать взятый с одного выстрела опорный пункт. О том, как солдатам удалось выжить, бойцы «Фартовый» и «Крона» рассказали РИА Новости.