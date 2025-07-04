Рейс из Новосибирска сел в Саратове из-за ограничений в аэропорту Волгограда

Поздно вечером 3 июля из-за опасности БПЛА в Волгограде закрывали аэропорт. В целях безопасности Росавиация вводила временные ограничения на полеты. Они были недолгими, но за время их действия один борт пришлось посадить в Саратове — на запасной аэродром ушел рейс Новосибирск-Волгоград. Чуть позже ограничения в воздушной гавани сняли.
Как сообщает онлай-табло аэропорта, севший в Саратове самолет из Новосибирска все же приземлился в Волгограде, но не в 21.45, как планировал, а в 00.01. Обратный рейс в Новосибирск из Волгограда вылетел на 2,5 часа позже. Также из-за вводимых ограничений почти на 2 часа опоздал рейс «Аэрофлота» Москва — Волгоград.
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