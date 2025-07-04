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Как Ростовская область пострадала от беспилотников этой ночью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля, ФедералПресс. Ростовскую область минувшей ночью атаковали украинские беспилотники. Пострадало несколько городов.

«Минувшей ночью над Ростовской областью было сбито 26 беспилотников. В Шахтах без электричества остались более 6 тыс человек», — сообщает правительство региона.

Распределительный пункт «Донэнерго» в городе Шахты получил повреждения из-за падения беспилотника, сообщила компания. На месте инцидента работают саперы и представители правоохранительных органов. Часть потребителей переведена на резервное электроснабжение.

В Азове в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали семь домов, из которых пять — многоквартирные.