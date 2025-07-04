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Отбой ракетной опасности объявили на Кубани

МЧС сообщило об отмене ракетной опасности в Краснодарском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре и крае 4 июля объявили ракетную опасность. Спустя час МЧС сообщило об отмене предупреждения.

«На территории края объявлена отмена угрозы “Ракетная опасность”», — говорится в сообщении в приложении МЧС.

Во время ракетной опасности во многих районах региона жители сообщали о перебоях мобильного интернета и связи.

О ракетной опасности предупреждают и в Ростовскую область. В соседнем регионе утром 4 июля губернатор сообщил об атаке Азова, Миллеровского и Тарасовского районов. Там погибла пенсионерка.