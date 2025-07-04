Отбой ракетной опасности объявили на Кубани

В Краснодаре и крае 4 июля объявили ракетную опасность. Спустя час МЧС сообщило об отмене предупреждения.
«На территории края объявлена отмена угрозы “Ракетная опасность”», — говорится в сообщении в приложении МЧС.
Во время ракетной опасности во многих районах региона жители сообщали о перебоях мобильного интернета и связи.
О ракетной опасности предупреждают и в Ростовскую область. В соседнем регионе утром 4 июля губернатор сообщил об атаке Азова, Миллеровского и Тарасовского районов. Там погибла пенсионерка.