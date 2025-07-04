Отбой воздушной тревоги объявили в Таганроге

Днем 4 июля в Таганроге отменили предупреждение о воздушной угрозе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.
— Отбой воздушной опасности, — информирует глава города.
Напомним, прошедшей ночью в Ростовской области действовали ракетная и беспилотная опасность, потом предупреждения отменили. Позже, с 9 утра, воздушная угроза действовала в Таганроге.
По информации донских властей, в ночь на 4 июля в регионе уничтожили и перехватили 26 БПЛА. Беспилотники ликвидировали в Азове, Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Шахтах, Азовском, Мясниковском, Каменском, Октябрьском сельском, Миллеровском и Тарасовском районах.
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