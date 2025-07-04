Режим «Беспилотной опасности» был объявлен в Пермском крае, сообщает телеграм-канал регионального минтербеза.
Днём 4 июля в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения о рассылке смс жителям региона. Авторы постов рассказывали, что в сообщениях РСЧС предупреждало о беспилотной опасности. Позже эту информацию подтвердили в министерстве территориальной безопасности Пермского края и объяснили причины введения режима.
«В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим “Беспилотной опасности”. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — сообщил минтербез Прикамья.
В публикации жителей региона призвали быть внимательными и не поддаваться панике, а также напомнили, что в случае возникновения подозрительных ситуаций, о них необходимо сообщать службам экстренного реагирования по номеру 112.