Уроженец Ольхонского района погиб в зоне СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Андрей Тыхеев, Владимир Геннадьевич родился 16 ноября 1979 года в селе Еланцы. После окончания местной школы был призван в армию. Затем Владимир Хадаев почти 10 лет работал столяром.