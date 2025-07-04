Уроженец Ольхонского района погиб в зоне СВО

Владимир Хадаев из Ольхонского района погиб в зоне проведения СВО 18 июня 2025 года. Военнослужащему было 45 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Андрей Тыхеев, Владимир Геннадьевич родился 16 ноября 1979 года в селе Еланцы. После окончания местной школы был призван в армию. Затем Владимир Хадаев почти 10 лет работал столяром.
С 2010 года мужчина развивал личное подсобное хозяйство, занимался частным строительством. С января 2022 года Владимир Геннадьевич работал в компании техником-монтажником.
Мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года.
Ефрейтор, старший стрелок штурмового отделения награжден медалью Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции», памятной медалью «89 танковый полк» за успешное выполнение задач, способствующих достижению целей СВО. Владимиру Геннадьевичу присвоено звание ветерана боевых действий.
30 ноября 2024 года указом президента Российской Федерации за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства военнослужащий награжден знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.
С бойцом простятся завтра, 5 июля.