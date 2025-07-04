ВСУ с начала года выпустили почти 49 тысяч снарядов по России

«За минувшие три месяца вооруженные формирования киевского режима выпустили по гражданским объектам как минимум 26 627 различных боеприпасов, начиная от мин, заканчивая дальнобойными ракетами. А с начала года эта цифра достигла почти 49 тысяч прилетов, каждый из которых был выпущен, чтобы нести смерть и разрушение мирному населению российских регионов», — сказал он в ходе брифинга.