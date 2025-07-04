В аэропорту Перми ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов

Сегодня днем, 4 июля, аэропорт Перми Большое Савино временно не принимает и не выпускает рейсы. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщается в телеграм-канале Представитель Росавиации.
Ранее пермяки стали получать сообщения о повышенной готовности к возможной «Беспилотной опасности». Как сообщили в краевом Министерстве территориальной безопасности, данный режим вводится в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах. Жителей просят быть внимательными и не поддаваться панике.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше