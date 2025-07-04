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В аэропорту Перми ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов

Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 4 июля, аэропорт Перми Большое Савино временно не принимает и не выпускает рейсы. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщается в телеграм-канале Представитель Росавиации.

Ранее пермяки стали получать сообщения о повышенной готовности к возможной «Беспилотной опасности». Как сообщили в краевом Министерстве территориальной безопасности, данный режим вводится в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах. Жителей просят быть внимательными и не поддаваться панике.

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