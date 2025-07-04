В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Об этом глава Азова Дмитрий Устименко сообщил в своем Telegram-канале. Повреждения получили имущество в нескольких многоквартирных и частных домах. Создана межведомственная комиссия для оценки ущерба, начался поквартирный обход. Пострадавшим готовы предоставить временное размещение в гостиницах «Прибой», «Амакс» и общежитии гуманитарного колледжа с обеспечением жильем и питанием. После обследования объектов взрывотехниками к работам по расчистке территорий приступили коммунальные службы.
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