В небе над Самарской областью сбили БПЛА 4 июля

В Самарской области ранним утром в пятницу, 4 июля, местных жителей предупредили об угрозе атаки беспилотников. Один БПЛА уничтожили спецслужбы, об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
— Беспилотник уничтожили над территорией Самарской области в период с 9:00 до 12:00. Дежурные средства ПВО перехватили украинский БПЛА самолетного типа, — отметили в сообщении.
Напомним, в период действия опасности атаки БПЛА в аэропорту «Курумоч» ввели временные ограничения. Часть рейсов находятся в статусе «задержан». Местным жителям и гостям региона рекомендуют быть внимательнее, подробности и изменения в расписании отражаются на сайте аэропорта.
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