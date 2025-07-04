Во Владивостоке отменили салют из-за гибели замглавкома ВМФ Гудкова

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл — РИА Новости. Праздничный салют на День города во Владивостоке решили отменить в связи с гибелью бойцов и заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ — «сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота».
«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Курской области, где погибли бойцы и экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков, было принято решение отменить вечерний салют», — говорится в сообщении.
Сообщается, что программа Дня города Владивостока будет также скорректирована. Тайминг остается прежним.