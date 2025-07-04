Во Владивостоке отменили салют из-за гибели замглавкома ВМФ Гудкова

В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ — «сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота».