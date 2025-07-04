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В небе над районом Башкирии заметили полет беспилотника

Вдоль границы Башкирии в сторону Удмуртии пролетел БПЛА.

Источник: Администрация Нефтекамска

Сегодня днем, 4 июля, в небе над Краснокамским районом Башкирии заметили полет беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нефтекамска.

Как сообщили чиновники со ссылкой на данные компетентных органов, БПЛА следовал вдоль границы республики и продолжил движение в сторону Удмуртии. На территории самого Нефтекамска беспилотник обнаружен не был. Как заверили власти, все службы экстренного реагирования оперативно отработали ситуацию.

В мэрии призвали жителей сохранять спокойствие и бдительность, рекомендовав при обнаружении беспилотников немедленно сообщать об этом по номеру 112, не приближаясь к аппарату. В качестве меры предосторожности администрация посоветовала в подобных случаях укрываться в подвальных помещениях, ванных комнатах или других местах, удаленных от окон.

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