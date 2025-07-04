В небе над районом Башкирии заметили полет беспилотника

Сегодня днем, 4 июля, в небе над Краснокамским районом Башкирии заметили полет беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нефтекамска.
Как сообщили чиновники со ссылкой на данные компетентных органов, БПЛА следовал вдоль границы республики и продолжил движение в сторону Удмуртии. На территории самого Нефтекамска беспилотник обнаружен не был. Как заверили власти, все службы экстренного реагирования оперативно отработали ситуацию.
В мэрии призвали жителей сохранять спокойствие и бдительность, рекомендовав при обнаружении беспилотников немедленно сообщать об этом по номеру 112, не приближаясь к аппарату. В качестве меры предосторожности администрация посоветовала в подобных случаях укрываться в подвальных помещениях, ванных комнатах или других местах, удаленных от окон.