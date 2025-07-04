Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки «Юг» за неделю

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. «Южная» группировка войск уничтожила более 1180 военнослужащих ВСУ и два танка за неделю, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США», — говорится в сводке российского военного ведомства за неделю.

По данным министерства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов*» (запрещена в РФ — ред.).

Также, отмечается, что были уничтожены 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.

* Террористическая организация, запрещена в России