ВСУ потеряли более 1180 военных в зоне действий группировки «Юг» за неделю

«За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США», — говорится в сводке российского военного ведомства за неделю.
По данным министерства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов*» (запрещена в РФ — ред.).
Также, отмечается, что были уничтожены 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.
* Террористическая организация, запрещена в России