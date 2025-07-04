ВСУ за неделю потеряли более 1550 боевиков в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке ведомства за период с 28 июня по 4 июля.
«Противник потерял более 1550 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, включая бронемашину Snatch производства Великобритании, а также бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США», — добавили в МО РФ.
Отмечается, что также были уничтожены 72 автомобиля, десять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 16 станций радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов.