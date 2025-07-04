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ВСУ потеряли более 520 военных в зоне действий «Днепра» за неделю

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за неделю более 520 военных Украины, 12 артиллерийских орудий, 36 станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, материальных средств и горючего, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 48 автомобилей. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 36 станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, материальных средств и горючего», — говорится в сообщении российского военного ведомства.