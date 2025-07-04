ВСУ за неделю потеряли свыше 1310 в зоне действий «Востока»

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
«Потери ВСУ составили свыше 1310 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы», — добавляется в сводке ведомства.