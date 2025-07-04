ВСУ за неделю потеряли свыше 1310 в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение недели освоила населенный пункт Червоная Зирка, ВСУ потеряли в зоне действия группировки свыше 1310 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ.