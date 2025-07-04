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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения

Ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты. Об этом сообщает Росавиация.

Источник: ИА Татар-информ

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» семь самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана и один самолет, летевший в Нижнекамск.

При этом на территории республики продолжает действовать режим «Беспилотная опасность».

Сегодня власти Альметьевского района сообщали об угрозе атаки БПЛА. Администрация Альметьевского района призвала жителей пройти в укрытия. Позднее районные власти разрешили жителям покинуть укрытия, попросив оставаться вблизи защитных сооружений и ограничить передвижение.

На этой неделе в Татарстане уже вводили режим беспилотной опасности: первый раз — рано утром 1 июля, второй и третий — в четверг, 3 июля. Во время действия режима аэропорты отменяли или перенаправляли рейсы.

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