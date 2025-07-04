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Минобороны сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК в Киеве

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу, сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Удар был нанесен в ответ «на террористические акты» ВСУ. В ходе атаки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования, гиперзвуковой комплекс «Кинжал», ударные беспилотники.

Целью стали предприятия, разрабатывавшие и производившие беспилотники, FPV-дроны и прочие роботизированные мобильные комплексы, а также иную аппаратуру военного назначения. Также удар был нанесен по военному аэродрому и НПЗ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 4 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 26 было сбито над территорией Ростовской области, 12 дронов — над Курской, шесть — над Белгородской, три — над Орловской и один — над территорией Липецкой области.

В поселке Долотинка Миллеровского района Ростовской области в результате падения беспилотника, повредившего перекрытия жилого дома, погибла пожилая женщина.

В Московской области в городе Сергиев Посад в результате удара украинских беспилотников была повреждена подстанция, без электричества остались микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский и Клементьевский. Пострадали двое мужчин, угрозы жизни нет.