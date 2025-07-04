Минобороны сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК в Киеве

В ночь на 4 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 26 было сбито над территорией Ростовской области, 12 дронов — над Курской, шесть — над Белгородской, три — над Орловской и один — над территорией Липецкой области.