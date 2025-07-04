Минобороны сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК в Киеве

Удар был нанесен в ответ «на террористические акты» ВСУ. В ходе атаки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования, гиперзвуковой комплекс «Кинжал», ударные беспилотники.
Целью стали предприятия, разрабатывавшие и производившие беспилотники, FPV-дроны и прочие роботизированные мобильные комплексы, а также иную аппаратуру военного назначения. Также удар был нанесен по военному аэродрому и НПЗ.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 4 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 26 было сбито над территорией Ростовской области, 12 дронов — над Курской, шесть — над Белгородской, три — над Орловской и один — над территорией Липецкой области.
В поселке Долотинка Миллеровского района Ростовской области в результате падения беспилотника, повредившего перекрытия жилого дома, погибла пожилая женщина.
В Московской области в городе Сергиев Посад в результате удара украинских беспилотников была повреждена подстанция, без электричества остались микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский и Клементьевский. Пострадали двое мужчин, угрозы жизни нет.