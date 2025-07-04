В Самарской области спустя 6 часов объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Самарской области второй день подряд ранним утром объявляли угрозу атаки беспилотников. 4 июля, спустя 6 часов, в ГУ МЧС России сообщили об отбое опасности.
— В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА! — сообщение поступило в 13:35.
Напомним, из-за опасности атаки в регионе отмечали перебои в работе мобильной связи. Кроме того, на несколько часов ввели ограничения на прилет и вылет в аэропорту «Курумоч». Министерство обороны страны сообщило, что утром в небе над Самарской областью был сбит еще один беспилотник.
Из-за перебоев в работе мобильной связи представители малого бизнеса пожаловались на финансовые потери.
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