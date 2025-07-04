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Аэропорт Перми возобновил работу в штатном режиме

В аэропорту Большое Савино отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Источник: Коммерсантъ

Пермский аэропорт не принимал и не отправлял воздушные суда около часа. Введенный ранее режим беспилотной опасности пока продолжает действовать.

Ограничения в аэропорту Перми были введены после попытки атаки БПЛА на объекты в Удмуртии. Сегодня утром глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что над территорией региона ПВО сбило три беспилотника.

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