Аэропорт Перми возобновил работу в штатном режиме

Пермский аэропорт не принимал и не отправлял воздушные суда около часа. Введенный ранее режим беспилотной опасности пока продолжает действовать.
Ограничения в аэропорту Перми были введены после попытки атаки БПЛА на объекты в Удмуртии. Сегодня утром глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что над территорией региона ПВО сбило три беспилотника.
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