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Стало известно, кто погиб от удара ВСУ по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля, ФедералПресс. Прошлой ночью силы ПВО отразили новую атаку Ростовскую область. В небе над областью было сбито 26 вражеских беспилотников. Не обошлось без жертв.

В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей.

заявил Слюсарь

Саперы на местах происшествий обезвреживают обломки беспилотников, а муниципальная комиссия фиксирует материальный ущерб и организует помощь пострадавшим. Прокуратура возьмет на контроль соблюдение их прав.

В Азове после взрыва беспилотника выбило стекла в доме по переулку Коллонтаевскому, 94. Жильцы были эвакуированы, пострадавших нет. Обломки второго аппарата упали на стадион имени Лакомова, и место падения было оцеплено.