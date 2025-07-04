Стало известно, кто погиб от удара ВСУ по Ростовской области

В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей.
Саперы на местах происшествий обезвреживают обломки беспилотников, а муниципальная комиссия фиксирует материальный ущерб и организует помощь пострадавшим. Прокуратура возьмет на контроль соблюдение их прав.
В Азове после взрыва беспилотника выбило стекла в доме по переулку Коллонтаевскому, 94. Жильцы были эвакуированы, пострадавших нет. Обломки второго аппарата упали на стадион имени Лакомова, и место падения было оцеплено.