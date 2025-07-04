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Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными

Число вернувшихся бойцов ведомство не уточнило.

Источник: Олег Елков/ТАСС

Россия вернула с территории Украины еще одну группу военных в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Взамен была передана группа солдат ВСУ, уточнили в ведомстве. Число переданных военнопленных Минобороны не раскрыло.

Российские военные, вернувшиеся из плена, в настоящее время находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. Позднее их доставят в Россию для лечения в медицинских учреждениях Минобороны.

Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 26 июня. Стороны уже провели несколько раундов обмена, численность возвращенных военных не раскрывалась.