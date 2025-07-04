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Главное из брифинга Минобороны 28 июня — 4 июля 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 28 июня по 4 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве

В ночь на 4 июля ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», ударными дронами дальнего действия по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство БПЛА, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, c 28 июня по 3 июля ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов.

Среди пораженных целей:

  • объекты ВПК;
  • нефтеперерабатывающие предприятия Украины;
  • система управления ВСУ;
  • радиолокационные станции;
  • склады боеприпасов и материальных средств;
  • цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными БПЛА;
  • места хранения безэкипажных катеров;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

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Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ освободили пять населенных пунктов

В ДНР подразделения «Южной» группировки вытеснили противника из села Предтечино, бойцы «Центра» освободили села Разино и Новоукраинка, подразделения «Востока» — село Червоная Зирка.

В Харьковской области бойцы группировки «Север» взяли под контроль село Меловое.

«Север» продвинулся в Харьковской и Сумской областях

«Северная» группировка в Харьковской области нанесла поражение семи бригадам и пограничному отряду противника, в Сумской области — девять бригад, три штурмовых полка, штурмовой батальон и отряд спецназначения «Химера» ГУР.

За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 1360 боевиков, пять танков, 17 боевых бронированных машин, 37 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение девяти бригадам и полку беспилотных систем ВСУ.

Украинская сторона лишилась более 1 550 бойцов, танка, 14 боевых бронированных машин, 72 автомобилей, десяти орудий полевой артиллерии, 16 станций РЭБ и 28 складов боеприпасов.

Группировка «Юг» углубилась в оборону противника

Подразделения «Юга» нанесли удары 11 украинским бригадам, в том числе бригаде спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 180 бойцов, два танка, бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113, 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, 15 складов боеприпасов и материальных средств.

«Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 16 бригадам и двум штурмовым полкам противника.

ВСУ потеряли порядка 3 180 боевиков, 17 боевых бронированных машин, 45 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» атакует ВСУ в ДНР

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение девяти бригадам противника.

«Потери ВСУ составили свыше 1310 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар семи бригадам противника.

ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, 48 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, 36 станций РЭБ, 23 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • семь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow»;
  • шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 36 управляемых авиационных бомб;
  • 1 172 БПЛА самолетного типа.

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