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Мэр Челябинска стал наставником для бойца СВО

Глава областного центра Алексей Лошкин присоединился к коллективу программы «Герои Южного Урала» в новой для себя роли.

Источник: Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

Мэр согласился принять роль наставника для одного из бойцов СВО.

За помощью к руководителю целого города обратился Михаил Пучков. Боец стал первым командиром батальона «Южноуралец», а на сегодняшний день, несмотря на возвращение из зоны боевых действий, продолжает руководить бригадой одного из гвардейских соединений связи. Другими словами, он по-прежнему принимает участие в СВО, возглавляя и направляя наших связистов.

«Михаила знаю не первый год. Неоднократно встречались в зоне СВО. И сегодня я согласился стать его наставником», — сообщил глава Челябинска в своих социальных сетях.

Градоначальник отметил, что одной теории мало, потому участникам программы нужна практика. Со своей стороны он поможет бойцу освоиться в органах власти и поделится собственным опытом работы, то есть примет участие в подготовке кадрового резерва региона.