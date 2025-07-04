Мэр Челябинска стал наставником для бойца СВО

За помощью к руководителю целого города обратился Михаил Пучков. Боец стал первым командиром батальона «Южноуралец», а на сегодняшний день, несмотря на возвращение из зоны боевых действий, продолжает руководить бригадой одного из гвардейских соединений связи. Другими словами, он по-прежнему принимает участие в СВО, возглавляя и направляя наших связистов.