Мэр Челябинска стал наставником для бойца СВО

Мэр согласился принять роль наставника для одного из бойцов СВО.
За помощью к руководителю целого города обратился Михаил Пучков. Боец стал первым командиром батальона «Южноуралец», а на сегодняшний день, несмотря на возвращение из зоны боевых действий, продолжает руководить бригадой одного из гвардейских соединений связи. Другими словами, он по-прежнему принимает участие в СВО, возглавляя и направляя наших связистов.
«Михаила знаю не первый год. Неоднократно встречались в зоне СВО. И сегодня я согласился стать его наставником», — сообщил глава Челябинска в своих социальных сетях.
Градоначальник отметил, что одной теории мало, потому участникам программы нужна практика. Со своей стороны он поможет бойцу освоиться в органах власти и поделится собственным опытом работы, то есть примет участие в подготовке кадрового резерва региона.