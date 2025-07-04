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В Башкирии до конца июля продлили срок выплаты 1 млн рублей за контракт

В Башкирии до 31 июля продлен срок предоставления единовременной выплаты за подписанный с Минобороны РФ контракт.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ главы региона Радий Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вносит изменения в указ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу».

Размер выплаты — 1 млн руб. Ранее ее предоставляли до конца июня.

Единовременная выплата за подписание контракта с Минобороны была введена в республике в ноябре 2023 года. Первоначально ее размер составлял 100 тыс. руб., затем его увеличивали до 205 тыс. и 505 тыс. руб. Указом Радия Хабирова от 28 декабря 2024 года сумма была повышена до 1,6 млн руб. В начале июня выплату уменьшили до 1 млн руб.