В Башкирии до конца июля продлили срок выплаты 1 млн рублей за контракт

Единовременная выплата за подписание контракта с Минобороны была введена в республике в ноябре 2023 года. Первоначально ее размер составлял 100 тыс. руб., затем его увеличивали до 205 тыс. и 505 тыс. руб. Указом Радия Хабирова от 28 декабря 2024 года сумма была повышена до 1,6 млн руб. В начале июня выплату уменьшили до 1 млн руб.