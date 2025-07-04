Пять свердловчан вернулись из украинского плена

«Мы продолжаем работать по обмену военнопленными и надеемся, что в скором времени ещё больше свердловчан вернется домой, — сказала Татьяна Мерзлякова. — Благодаря стамбульским договорённостям этот процесс активизировался, чему мы особенно рады вместе с семьями военнослужащих».