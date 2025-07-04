Пять свердловчан вернулись из украинского плена

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.
В список по обмену свердловские военнопленные были включены по обращению Татьяны Мерзляковой. Сейчас они находятся на территории Беларуси, затем их доставят в Московскую область для прохождения медицинской и психологической реабилитации.
«Мы продолжаем работать по обмену военнопленными и надеемся, что в скором времени ещё больше свердловчан вернется домой, — сказала Татьяна Мерзлякова. — Благодаря стамбульским договорённостям этот процесс активизировался, чему мы особенно рады вместе с семьями военнослужащих».
В июне «МК-Урал» писал, что трое свердловских военных возвращены с территории Украины в соответствии со стамбульскими договоренностями.
Один военнослужащий из Асбеста, а двое из Екатеринбурга.