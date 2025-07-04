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Пять свердловчан вернулись из украинского плена

Жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Бисерти, Асбеста и Артемовского района вернулись из плена в ходе стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

В список по обмену свердловские военнопленные были включены по обращению Татьяны Мерзляковой. Сейчас они находятся на территории Беларуси, затем их доставят в Московскую область для прохождения медицинской и психологической реабилитации.

«Мы продолжаем работать по обмену военнопленными и надеемся, что в скором времени ещё больше свердловчан вернется домой, — сказала Татьяна Мерзлякова. — Благодаря стамбульским договорённостям этот процесс активизировался, чему мы особенно рады вместе с семьями военнослужащих».

В июне «МК-Урал» писал, что трое свердловских военных возвращены с территории Украины в соответствии со стамбульскими договоренностями.

Один военнослужащий из Асбеста, а двое из Екатеринбурга.