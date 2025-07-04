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В Прикамье снят режим беспилотной опасности

В регионе с 17 часов местного времени снят режим «Беспилотная опасность», сообщает министерство общественной безопасности Пермского края.

Он был введен днем 4 июля в связи с фиксацией БПЛА на территории соседних регионов. Аналогичный режим был объявлен в Удмуртии, Татарстане, Самарской и Оренбургской областях. Также на несколько часов была ограничена работа аэродрома Большое Савино на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас задерживается прибытие самолетов из Самары, Норильска и Сургута. Жители Прикамья фиксировали отключение мобильного интернета.

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