3 июля в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Меловое в Харьковской области в результате действий группировки войск «Север».
Военнослужащие «Севера» ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от госграницы для создания «санитарной зоны», говорилось в сообщении российского военного ведомства. Продвижение ВС РФ в Харьковской области не только позволяет оттеснить врага, но и растягивают оборону противника, создавая угрозу для группировки ВСУ, действующей на Волчанском и Купянском направлениях, сообщал «РИА Новости» глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.
По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, освобождение населенного пункта Меловое Харьковской области позволит расширить плацдарм без форсирования реки Оскол. По мнению Онуфриенко, благодаря действиям российских военных расширились возможности для удара в направлении Печенежского водохранилища. Также это «создает перспективу отсечь от контролируемой Киевом территории почти 50 тыс. кв. км», — отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт.
Освобождение Мелового в Харьковской области создает значительную угрозу для местной группировки ВСУ. Достигнутые успехи позволят нам продолжить охват Купянского укрепрайона, который является для противника основным на этом направлении.
Наступление ВС России в Харьковской области
Источник в силовых структурах рассказал ТАСС, что создание полосы безопасности в Харьковской области продолжается.
По информации украинского аналитического проекта DeepState после взятия Мелового, российские военные начали продвигаться к Амбарному и Чугуновке в Харьковской области.
Плацдарм во вражеском приграничье, ранее сформированный восточнее в районе сёл Тополи, Пески и Каменка, начинает расширяться. Логичными бы выглядели одновременные удары по Великому Бурлуку со стороны Мелового и Двуречной. Это позволило бы выбить у противника важный логистический узел.
«Меловое — это выход на границу, контроль над ним оттянет группировку ВСУ в Купянске», — сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Военный эксперт также уточнил, что контроль над новыми участками позволит ВС РФ создать еще один участок зоны безопасности и обеспечить невозможность нанесения ударов по границам. Увеличение площади контролируемой российским войскам территории «уменьшит количество дронов-камикадзе противника, способных добраться до российских переправ», — добавляет Онуфриенко.