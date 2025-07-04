Военные эксперты объяснили важность взятия под контроль Мелового в Харьковской области

«Меловое — это выход на границу, контроль над ним оттянет группировку ВСУ в Купянске», — сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Военный эксперт также уточнил, что контроль над новыми участками позволит ВС РФ создать еще один участок зоны безопасности и обеспечить невозможность нанесения ударов по границам. Увеличение площади контролируемой российским войскам территории «уменьшит количество дронов-камикадзе противника, способных добраться до российских переправ», — добавляет Онуфриенко.