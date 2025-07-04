Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные эксперты объяснили важность взятия под контроль Мелового в Харьковской области

Как взятие населенного пункта Меловое на границе Харьковской области группировкой «Север» влияет на ход боевых действий и создание «санитарной зоны» у границы РФ — мнения военных экспертов и детали операции.

3 июля в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Меловое в Харьковской области в результате действий группировки войск «Север».

Военнослужащие «Севера» ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от госграницы для создания «санитарной зоны», говорилось в сообщении российского военного ведомства. Продвижение ВС РФ в Харьковской области не только позволяет оттеснить врага, но и растягивают оборону противника, создавая угрозу для группировки ВСУ, действующей на Волчанском и Купянском направлениях, сообщал «РИА Новости» глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, освобождение населенного пункта Меловое Харьковской области позволит расширить плацдарм без форсирования реки Оскол. По мнению Онуфриенко, благодаря действиям российских военных расширились возможности для удара в направлении Печенежского водохранилища. Также это «создает перспективу отсечь от контролируемой Киевом территории почти 50 тыс. кв. км», — отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт.

Освобождение Мелового в Харьковской области создает значительную угрозу для местной группировки ВСУ. Достигнутые успехи позволят нам продолжить охват Купянского укрепрайона, который является для противника основным на этом направлении.

Михаил Онуфриенко
военный эксперт (цитата по газете ВЗГЛЯД)

Наступление ВС России в Харьковской области

Источник в силовых структурах рассказал ТАСС, что создание полосы безопасности в Харьковской области продолжается.

По информации украинского аналитического проекта DeepState после взятия Мелового, российские военные начали продвигаться к Амбарному и Чугуновке в Харьковской области.

«Меловое расположено на границе Харьковской области и Белгородской области России на берегу реки Козинка в 20 километрах к северо-востоку от Великого Бурлука», — указывает военкор Александр Коц.

Плацдарм во вражеском приграничье, ранее сформированный восточнее в районе сёл Тополи, Пески и Каменка, начинает расширяться. Логичными бы выглядели одновременные удары по Великому Бурлуку со стороны Мелового и Двуречной. Это позволило бы выбить у противника важный логистический узел.

Александр Коц
военкор

«Меловое — это выход на границу, контроль над ним оттянет группировку ВСУ в Купянске», — сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Военный эксперт также уточнил, что контроль над новыми участками позволит ВС РФ создать еще один участок зоны безопасности и обеспечить невозможность нанесения ударов по границам. Увеличение площади контролируемой российским войскам территории «уменьшит количество дронов-камикадзе противника, способных добраться до российских переправ», — добавляет Онуфриенко.