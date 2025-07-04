Пушилин заявил об ударе по Донецку ракетами HIMARS со шрапнелью

Ранее в оперслужбах сообщили, что украинские военные ударили по поселку Трудовские. В течение дня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по данным госпредприятия «Донецкие городские электрические сети», в Петровском районе автоматически отключились шесть трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 600 абонентов.