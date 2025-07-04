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Слюсарь оценил ущерб после атаки БПЛА

Об этом он сообщает в своем тг-канале.

Источник: РИА "Новости"

Слюсарь оценил ущерб после атаки БПЛА. Об этом он сообщает в своем тг-канале.

После ночной атаки в Ростовской области экстренные службы оценивают ущерб. Повреждены 7 многоквартирных и 14 частных домов (в основном, окна, у двух — кровля и конструкции), а также 11 объектов (детский сад, лицей, спортивные сооружения) и 15 автомобилей.

В Долотинке Миллеровского района и некоторых районах Азова введен режим ЧС. В Шахтах восстановлено электроснабжение для более 6 тысяч жителей. На местах работают саперы и правоохранители, специальные комиссии оценивают ущерб.

Власти призывают жителей к осторожности и обещают восстановление пострадавших объектов.

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