Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области из-за атаки дрона ВСУ пострадала женщина

КУРСК, 4 июля. /ТАСС/. 44-летняя женщина пострадала в результате атаки украинского дрона на село Нижний Мордок Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«Преступные действия ВСУ продолжаются. В селе Нижний Мордок Глушковского района вражеский дрон взорвался возле дома на Советской улице. В результате взрыва 44-летняя женщина получила ранения правой голени ноги», — сообщил Хинштейн.

По его словам, пострадавшую доставили в Рыльскую ЦРБ.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше