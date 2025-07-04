В Курской области из-за атаки дрона ВСУ пострадала женщина

«Преступные действия ВСУ продолжаются. В селе Нижний Мордок Глушковского района вражеский дрон взорвался возле дома на Советской улице. В результате взрыва 44-летняя женщина получила ранения правой голени ноги», — сообщил Хинштейн.
По его словам, пострадавшую доставили в Рыльскую ЦРБ.
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