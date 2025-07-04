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Над регионами России сбили 16 украинских БПЛА

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Силы ПВО с 16:00 до 18:00 мск уничтожили 16 украинских БПЛА над Брянской, Рязанской, Смоленской и Орловской областями.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«4 июля в период с 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА- над территорией Рязанской области и по 1 БПЛА — над территориями Смоленской и Орловской областей», — сообщили там.

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