Над регионами России сбили 16 украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«4 июля в период с 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА- над территорией Рязанской области и по 1 БПЛА — над территориями Смоленской и Орловской областей», — сообщили там.
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