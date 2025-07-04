Больше 17 часов действовал в Воронеже режим опасности БПЛА

В 19.37 4 июля в Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА. Сообщение об этом, спустя 17 с лишним часов после объявления тревоги, получили жители региона.
Напомним, опасность объявили в пятницу в 02.25. Отметим, что информации о сбитых в регионе аппаратах не было. Однако у наших соседей день выдался не таким спокойным. По данным Минобороны России, атакам беспилотников сегодня подверглись Белгородская и Брянская области.
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