Троих военнослужащих из Иркутской области освободили из плена ВСУ

Троих бойцов из Иркутской области освободили из украинского плена. Неделю назад были освобождены ещё четыре военнослужащих из Приангарья. Сейчас военнослужащим оказывают психологическую и медицинскую помощь, проходит восстановление, пишет ИА IrkutskMedia.