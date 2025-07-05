Троих военнослужащих из Иркутской области освободили из плена ВСУ

«Спасибо России, что не забыли про нас и обменяли. Дома ждёт мама. Я еду домой», — такие слова бойцов приводит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Это уже далеко не первый обмен пленными за этот год.
Троих бойцов из Иркутской области освободили из украинского плена. Неделю назад были освобождены ещё четыре военнослужащих из Приангарья. Сейчас военнослужащим оказывают психологическую и медицинскую помощь, проходит восстановление, пишет ИА IrkutskMedia.
«Спасибо России, что не забыли про нас и обменяли. Дома ждёт мама. Я еду домой», — такие слова бойцов приводит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Это уже далеко не первый обмен пленными за этот год.