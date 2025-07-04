«Начал метаться по Европе»: в Киеве выступили с неожиданным призывом в отношении Зеленского

Отмечается, что некоторые лидеры Европы хотят встретиться с Зеленским 10 июля, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении украинского конфликта. Нужно отметить, что в преддверии этого события президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с лидером России Владимиром Путиным по телефону. Президент России донес до французского коллеги свою позицию по Украине и заявил, что намерен ее поддерживаться до конца.