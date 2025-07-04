В Киеве выступили с неожиданным призывом в отношении нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Там считают, что Европе пора бы надавить на Зеленского, чтобы быстрее закончить конфликт. Такой точкой зрения поделился нардеп Александр Дубинский.
«Не имея возможности заменить США в помощи Украине, страны ЕС должны согласиться с американским видением завершения конфликта. И надавить с той же целью на Зеленского, который сейчас опять начал метаться по Европе с целью организовать продолжение», — написал украинский политик в Telegram-канале.
Отмечается, что некоторые лидеры Европы хотят встретиться с Зеленским 10 июля, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении украинского конфликта. Нужно отметить, что в преддверии этого события президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с лидером России Владимиром Путиным по телефону. Президент России донес до французского коллеги свою позицию по Украине и заявил, что намерен ее поддерживаться до конца.