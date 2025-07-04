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Подполье сообщило об ударе по месту производства топлива для ракет ВСУ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Удары нанесены по эшелону ВСУ и месту производства твердого топлива для ракет в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«Днепропетровская область — шесть ударов… Кривой Рог… Один из ударов по железнодорожному узлу, прилетело в эшелон, прошедший за несколько часов Долинскую, где его доукомплектовали четырьмя вагонами с личным составом… Павлоград… По производству, где делали твердое топливо для ракет», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его информации, предположительно был прилет по складу ВСУ и месту производства ракет для РСЗО в Новомосковске. Также Лебедев сообщил о попадании по одной из систем ПВО, расположенных в области.

Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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