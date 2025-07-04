ВСУ ударили по селу Константиновка в Запорожской области: есть пострадавшие, в том числе дети

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что с украинскими властями можно о чем-то договариваться. Российский лидер подчеркнул, что киевские власти выбрали террористическую тактику и продолжают ее придерживаться. Это еще раз доказывает, что все цели СВО должны быть выполнены.