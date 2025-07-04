ВСУ ударили по селу Константиновка в Запорожской области. Отмечается, что есть пострадавшие, в том числе двое детей. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате атаки ВСУ по селу Константиновка ранены три человека, включая двоих детей. Один из детей находится в тяжелом состоянии», — рассказал губернатор региона в своем Telegram-канале.
Нужно отметить, что боевики ВСУ, терпя неудачу на поле боя, отыгрываются на мирном населении. Они наносят беспорядочные удары по гражданским объектам в разных регионах России. При этом страны Запада никак не реагируют на террор киевского режима.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что с украинскими властями можно о чем-то договариваться. Российский лидер подчеркнул, что киевские власти выбрали террористическую тактику и продолжают ее придерживаться. Это еще раз доказывает, что все цели СВО должны быть выполнены.