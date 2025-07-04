ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области. Об этом информировал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Речь идет о Мартыновском аэродроме в Вознесенске, на котором, по словам Лебедева, размещалось четыре самолета и склад с дальнобойными неуправляемыми ракетами.
«Николаевская область — один удар. Вознесенск — два прилета, Мартыновский аэродром», — сказал подпольщик РИА Новости, добавив, что на аэродром прибыл некий высокопоставленный украинский военный или чиновник.
«Приехала шишка», — сказал Лебедев.
Тем временем в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел ряд взрывов.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.