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Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Российские военные ударили по аэродрому ВСУ со складом ракет.

Источник: Комсомольская правда

ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области. Об этом информировал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Речь идет о Мартыновском аэродроме в Вознесенске, на котором, по словам Лебедева, размещалось четыре самолета и склад с дальнобойными неуправляемыми ракетами.

«Николаевская область — один удар. Вознесенск — два прилета, Мартыновский аэродром», — сказал подпольщик РИА Новости, добавив, что на аэродром прибыл некий высокопоставленный украинский военный или чиновник.

«Приехала шишка», — сказал Лебедев.

Тем временем в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел ряд взрывов.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.