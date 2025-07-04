Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами

«Четвертого июля в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 из них были уничтожены над Белгородской областью, шесть над Брянской, три над Курской области и два над Орловской. Также по одному БПЛА сбиты над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.
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