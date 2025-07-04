Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа уничтожили 42 дрона над российскими регионами

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 42 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Тверской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Четвертого июля в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 из них были уничтожены над Белгородской областью, шесть над Брянской, три над Курской области и два над Орловской. Также по одному БПЛА сбиты над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше