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ТАСС: Мобилизованные в батальон «Шквал» ВСУ заключенные пропали без вести

В Харьковской области мобилизованные в ВСУ заключенные пропали без вести после безуспешных контратак.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области пропали без вести заключенные, которые были мобилизованы в ВСУ. Все они служили в батальоне «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«Социальные сети заполнили объявления о поиске пропавших без вести в 20-х числах июня вэсэушниках из состава 57-й омбр под Волчанском. По всей видимости, это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки», — сообщил собеседник агентству, добавив, что большинство из пропавших без вести — мобилизованные заключённые украинских тюрем.

Накануне сообщалось, что на сумском направлении в зоне проведения специальной военной операции практически в полном составе пропала вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.

Тем временем уже год нет сведений о двух тысячах пропавших под Крынками украинских военнослужащих, их родственники вышли на митинг.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что Киев замалчивает гибель бойцов ради присвоения их денег.