«Ресурс практически исчерпан»: в Раде сообщили об истощении средств ПВО на Украине

В Киеве заканчиваются средства противовоздушной обороны. Ресурс зенитных установок разных типов почти исчерпан. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном Telegram-канале.
Нардеп обвинила в нехватке систем ПВО украинские и американские власти. Она негативно отозвалась, в том числе, о работе мэра Киева Виталия Кличко. Депутат уведомила, что градоначальник «систематически игнорирует заседания» Совета обороны столицы.
«Ресурс зенитных установок типа “Гепард” и других в столице практически исчерпан. Противоракетные средства у нас заканчиваются “благодаря” решению США», — написала Марьяна Безуглая.
Президент США Дональд Трамп, между тем, заявил, что поставки Украине продолжаются. Однако их пересмотрели.