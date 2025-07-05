Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ресурс практически исчерпан»: в Раде сообщили об истощении средств ПВО на Украине

Безуглая обвинила власти Украины и США в исчерпании ресурса средств ПВО в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве заканчиваются средства противовоздушной обороны. Ресурс зенитных установок разных типов почти исчерпан. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном Telegram-канале.

Нардеп обвинила в нехватке систем ПВО украинские и американские власти. Она негативно отозвалась, в том числе, о работе мэра Киева Виталия Кличко. Депутат уведомила, что градоначальник «систематически игнорирует заседания» Совета обороны столицы.

«Ресурс зенитных установок типа “Гепард” и других в столице практически исчерпан. Противоракетные средства у нас заканчиваются “благодаря” решению США», — написала Марьяна Безуглая.

Президент США Дональд Трамп, между тем, заявил, что поставки Украине продолжаются. Однако их пересмотрели.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше